Спецоперация 23 февраля 2024, 13:10 «Вызывает беспокойство». Французский полковник хлестко ответил на жалобы Украины Полковник де Жонг: обвинения Украины в адрес Запада в крахе ВСУ безосновательны Ministry of Defense of Ukraine

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Обвинения Украины в сторону Запада в провалах вооруженных сил, в том числе в Авдеевке, безосновательны. Об этом сообщил полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг в эфире телеканала LCI.

По его словам, ответственность за ситуацию на поле боя несет исключительно украинское руководство.

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«То есть, даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина», — призвал де Жонг.

Он напомнил, что Запад придерживался модели, согласно которой Украина должна была победить. Еще полгода назад в Европе говорили, что ВСУ якобы дойдут до Москвы, а президент Владимир Зеленский обещал поехать купаться в Черном море.

Нынешнее критическое положение украинской армии связано с провалом контрнаступления. Он повлек за собой череду неудач в рядах ВСУ, отметил французский полковник. По его словам, амбициозные планы властей Украины не сбудутся.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский спешно покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки на фоне потери Авдеевки. При этом рейтинг президента неуклонно падает из-за неудач ВСУ.