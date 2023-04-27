Спецоперация 27 апреля 2023, 03:20 «Вызываем танк и накрываем лежку». Стало известно, кто «кошмарит» тылы ВСУ РИА «Новости»: снайперы представляют собой настоящую угрозу тылам ВСУ РИА «Новости»

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Снайпер российской армии рассказал о своей работе в зоне СВО. В беседе с РИА «Новости» военный по имени Руслан сообщил, что ВСУ хорошо вооружены, но против них выработана определенная тактика.

Снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота находится в зоне СВО с февраля 2022 года. По его словам, для борьбы с противником у профессиональных стрелков есть определенная тактика.

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«Охотились мы на них так: поступает информация, что в определенном секторе действует стрелок. Отправляемся туда, начинаем его выслеживать, провоцировать. А когда узнаем, где засел, вызываем танк и накрываем лежку. Танковое орудие — лучшая контрснайперская винтовка». — пояснил Руслан.

Военный подчеркнул, что снайпер — это не охотник-одиночка. Он всегда действует в интересах других подразделений. В задачи профессионала входит огневое прикрытие, поражение вражеских снайперов и пулеметчиков, а также помощь в продвижении штурмовых групп.

«Просто так тебя никто не отправит болтаться в свободном поиске на несколько дней куда-то в район, где замечен противник. Возможно, где-то подобное практикуется, но лично я этого не видел. Обычно так: приезжаем, работаем, уезжаем», — заключил Руслан.

При взятии очередного здания на севере Артемовска подразделениями «Вагнера» снайперы ликвидировали трех украинских стрелков. Они прикрыли спины сослуживцев, которых нещадно обстреливали из ручных гранатометов, артиллерии и танков ВСУ.