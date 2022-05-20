Выживший в плену у «айдаровцев» вспомнил, как они растягивали его машинами

Мужчина из Луганской Народной Республики оказался в плену у украинских радикалов, причиной этому стала его пророссийская позиция. Националисты растягивали его машинами и обливали водой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Побывавшего в плену жителя села Муратово зовут Иван Костенков. По его словам, он потребовал у националистов убрать военную технику. Однако вместо этого члены батальона «Айдар»* его схватили, посадили в яму и стали пытать. На теле мужчины жгли пластмассу, также его растягивали машинами.

«Водой тебя обливают, потом током бьют, или же делали — „Урал“ стоял, подтянут до „Урала“… ноги хомутами закрепят веревкой, а джип…также в наручниках ты, он натягивает, и все. Может, и час, и два в таком виде», — вспомнил Костенков.

Он заявил, что оказался в плену из-за пророссийских убеждений. Мужчина добавил, что над другими пленными националисты также издевались: держали в нечеловеческих условиях и жестоко пытали.

* «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.