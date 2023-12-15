Спецоперация 15 декабря 2023, 05:04 «Выжили 5 из 48». Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ под Работино Пленный Матвиенко: за три дня под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять РИА «Новости»

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Украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал РИА «Новости» о массовой гибели солдат ВСУ при попытке контрнаступления в районе села Работино в Запорожской области. По словам пленного, из 48 человек его подразделения за три дня штурма выжили всего пять.

«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже „на оттяжку“. Отправили три „восьмерки“, двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — „двухсотые“», — рассказал Матвиенко.

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Пленный отметил, что к штурму его подразделение готовили всего месяц, в атаку отправляли без разведки.

За три месяца боев с августа по октябрь из 200 солдат личного состава роты, которая проходила подготовку на натовской базе в Британии, в живых осталось не более 10 человек.

Ранее Минобороны России показало, как ВДВ зачистили опорный пункт ВСУ под Работино. Бойцы Воздушно-десантных войск приблизились к противнику и накрыли плотным огнем из стрелкового оружия.