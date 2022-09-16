«Выжигая нацизм огнем». Уничтожение техники ВСУ показали на видео с беспилотника | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 08:25 Поделиться Telegram

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Viber «Выжигая нацизм огнем». Уничтожение техники ВСУ показали на видео с беспилотника Минобороны России показало видео уничтожения техники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ

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Российские подразделения ВДВ в рамках специальной операции на Украине высокоточными ударами уничтожили технику и живую силы украинской армии. Видео показало Министерство обороны.

На кадрах видно, что вражеские боевые машины движутся по пересеченной местности, после чего их накрывает высокоточный снаряд артиллерии ВДВ.

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Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало на видео работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Двигаясь на предельно низкой высоте, боевые экипажи выявляют скопление нацистской техники и наносят ракетный удар.

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Также Минобороны показало кадры боевой работы с применением высокоточных баллистических ракет «Искандер», способных наносить удары на расстояние до 500 километров.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявлял, что если российские власти примут решение изменить формат специальной операции на войну с Украиной, то соседней стране «быстро придет конец».

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