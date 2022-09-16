«Выжигая нацизм огнем». Уничтожение техники ВСУ показали на видео с беспилотника | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 09:50

«Кем она себя возомнила?». Французы раскритиковали главу Еврокомиссии за слова о Путине

Мир

16 сентября 2022, 09:50

Китайцы высмеяли «мудрость» Борреля за сравнение санкций против России с диетой

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:43

Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Мир

16 сентября 2022, 09:37

Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:36

Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:36

Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине

Мир

16 сентября 2022, 09:35

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС

Мир

16 сентября 2022, 09:27

Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам

Мир

16 сентября 2022, 09:21

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США

Спецоперация

16 сентября 2022, 08:25

«Выжигая нацизм огнем». Уничтожение техники ВСУ показали на видео с беспилотника

Минобороны России показало видео уничтожения техники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ

Читать 360tv в

Российские подразделения ВДВ в рамках специальной операции на Украине высокоточными ударами уничтожили технику и живую силы украинской армии. Видео показало Министерство обороны.

На кадрах видно, что вражеские боевые машины движутся по пересеченной местности, после чего их накрывает высокоточный снаряд артиллерии ВДВ.

Реклама

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало на видео работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Двигаясь на предельно низкой высоте, боевые экипажи выявляют скопление нацистской техники и наносят ракетный удар.

Реклама

Также Минобороны показало кадры боевой работы с применением высокоточных баллистических ракет «Искандер», способных наносить удары на расстояние до 500 километров.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявлял, что если российские власти примут решение изменить формат специальной операции на войну с Украиной, то соседней стране «быстро придет конец».

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама