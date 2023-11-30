Спецоперация 30 ноября 2023, 07:26 Выжидали две недели. Появились подробности уничтожения первого Leopard 1A5 российскими войсками Минобороны: ВС России уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне спецоперации

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Российские силы уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне спецоперации. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировали его на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. Отличившихся бойцов наградили на передовой — им вручили сертификат на выплату денег.

«Такие выплаты — приятный бонус для бойцов в дополнение к специальным премиям от Минобороны России, которые военнослужащие получают за личное уничтожение или захват военной техники противника», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, военнослужащим вручили сразу несколько государственных боевых наград. Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Владимир Луговой поблагодарил отличившихся бойцов за самоотверженную службу.

Экипаж украинского танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС России, но в результате был уничтожен парой выстрелов и сгорел.

«Получил данные от разведки, что <…> выезжает танк, перед нами была поставлена задача найти удобную позицию: из-за ландшафта и бугристой местности непросто было его найти. Мы обнаружили место, максимально приближенное к нему, замаскировались и в течение двух недель выжидали», — поделился старший расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Питер».

Германия в начале ноября отправила на Украину еще 25 обещанных ранее танков Leopard 1A5. Об уничтожении такого танка в зоне СВО накануне писали СМИ. Отмечалось, что машина продержалась всего несколько недель.