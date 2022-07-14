Вывезенное зерно может стать оплатой Украины за поставки вооружения для ВСУ

В ходе переговоров по зерну, которые прошли 13 июля в Стамбуле, была затронута тема разминирования Украиной акватории Черного моря. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал «360», что этот шаг — само собой разумеющееся действие.

«Если Украина хочет вывести зерно из Одесского и Николаевского портов, она должна разминировать акваторию северо-западной части Черного моря. Ведь это она туда кидала мины, она обязана и обезвреживать их», — сказал он.

После разминирования Россия и Турция будут сопровождать эти суда. За РФ остается контроль акватории до Босфора, а за Турцией — территория за этим проливом вплоть до Мраморного моря.

Литовкин сказал, что переговоры об этом действительно могут идти. Однако будут ли достигнуты переговоры по этому моменту — неизвестно.

«Есть такой шанс или нет такого шанса — мы не знаем. Однако известно, что Украина — недоговороспособное государство», — отметил он.

По его словам, власти этой страны видят опасность в разминировании акватории Черного моря. Они считают, что после обезвреживания этих территорий Россия может захватить Одессу.

«Я думаю, что на переговорах в Стамбуле этот момент оговаривался отдельно. Именно поэтому на встрече были представители Турции. Эта страна может выступить гарантом безопасности Одессы», — сказал Литовкин.

Также он сказал, что вывезенное украинское зерно может стать способом «оплаты» поставленного ВСУ вооружения.