«Вытащили нас с детками». Семья из Донбасса рассказала губернатору Воробьеву, как ее спасли чеченские бойцы

Жительница Солнечногорска Надежда Ивановна приютила у себя большую семью своей подруги из Донбасса. К ней приехали 11 человек. Сегодня их навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Беженцы рассказали, как чеченские бойцы помогали им выбраться из подвала, где мирные люди со своими детьми пряталась от обстрелов со стороны украинских военных.

Надежда Ивановна живет в деревне Дубинино. У себя в доме эта добрая женщина разместила семью своей подруги Натальи, приехавшей из Рубежного Луганской области.

На встрече с губернатором они рассказали, как прятались в подвале, пока украинские войска обстреливали город. Но помощь пришла. Их спасителями стали чеченские бойцы, которые помогли им выбраться и поделились едой.

«Спасибо ребятам, чеченцам, которые их вытаскивали из подвала, просидевших с детьми. Вытащили с детками, узнали, кушать им давали, делились пайком», — сказала одна из женщин.

Помогали и бойцы ЛДНР. Узнав, что в подвале прячутся дети, они не позволили им голодать.

«Они узнали, что [в подвале] шестеро детей. Когда я погреб открыла, он сказал: „Иди детей корми“. Носили [еду], воду приносили, конфеты им приносили, хлеб. Были обстрелы, мы боялись выходить», — рассказала женщина.

Воробьев пообещал, что передаст слова благодарности главе Чечни Рамзану Кадырову. Губернатор Подмосковья, в свою очередь, поблагодарил Надежду Ивановну. Он сказал, что ее поступок заслуживает большого уважения.