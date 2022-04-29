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    29 апреля 2022, 16:00

    Концертный директор назвал стоимость выступления Джамалы в России

    Rambler: Джамала заявила о готовности выступить в России перед олигархом из списка Forbes

    Александр Иванов

    Народная артистка Украины и победительница Евровидения в 2016 году певица Джамала заявила, что может выступить на корпоративах в России. Ее концертный директор подтвердил, что гонорар за концерт составит 15 тысяч евро, сообщил Rambler.

    Концертный директор назвал стоимость выступления Джамалы в России

    Концертный директор Джамалы подтвердил, что за 15 тысяч евро певица готова рассмотреть возможность выступления перед российским бизнесменом из списка Forbes.

    В любом случае на территории России Джамала при всем желании выступить не сможет. Въезд в РФ для артистки был закрыт.

    Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро, появилась в СМИ еще в начале апреля. Теперь это подтвердил ее концертный директор.

    Ряд украинских изданий 10 апреля сообщали о том, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге исчез с афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии. Сама певица не делала никаких официальных заявлений на этот счет.