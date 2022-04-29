Концертный директор назвал стоимость выступления Джамалы в России

Народная артистка Украины и победительница Евровидения в 2016 году певица Джамала заявила, что может выступить на корпоративах в России. Ее концертный директор подтвердил, что гонорар за концерт составит 15 тысяч евро, сообщил Rambler.

Концертный директор Джамалы подтвердил, что за 15 тысяч евро певица готова рассмотреть возможность выступления перед российским бизнесменом из списка Forbes.

В любом случае на территории России Джамала при всем желании выступить не сможет. Въезд в РФ для артистки был закрыт.

Информация о том, что Джамала готова выступать в России за 15 тысяч евро, появилась в СМИ еще в начале апреля. Теперь это подтвердил ее концертный директор.

Ряд украинских изданий 10 апреля сообщали о том, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге исчез с афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии. Сама певица не делала никаких официальных заявлений на этот счет.