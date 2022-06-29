Выступление украинского президента Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН не смогло вызвать острую антироссийскую дискуссию в организации. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при СБ ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Полянский сравнил вчерашнее выступление Зеленского с апрельской речью, которая такой цели как раз достигла.

«Если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять градус дискуссии в совете», — заметил дипломат.

Он добавил, что усталость от кризиса вокруг Украины «видна невооруженным глазом», и у коллег из развивающихся стран появляется «все больше сомнений и вопросов» об утверждениях Украины и ее обвинениях в адрес России. Вопросы прямо задаются в кулуарах, отметил Полянский. По его мнению, это «внушает оптимизм».

Заседание Совбеза ООН инициировала Украина. Как ранее заметил Полянский, западники продавили участие Зеленского, которое, вопреки сложившейся практике, состоялось без консультации со всеми членами совета.

Дипломат также раскритиковал стремление Украины «выклянчить» побольше оружия у участников саммита НАТО.