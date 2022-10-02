Выступление «Любэ» перед мобилизованными в Омской области показали на видео | 360°

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Выступление «Любэ» перед мобилизованными в Омской области показали на видео

Группа «Любэ» выступила перед мобилизованными в Омской области

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Российская группа «Любэ» дала концерт перед мобилизованными военнослужащими в палаточном городке Черемушки в Омской области. В социальных сетях появились кадры с мероприятия.

Участниками концерта стали представители ветеранских организаций, бойцы регионального управления Росгвардии и россияне, призванные в рамках частичной мобилизации.

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Николай Расторгуев со сцены исполнил лучшие хиты ансамбля и пообщался с военнослужащими.

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Мероприятие посетили губернатор Александр Бурков и полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Военнообязанных россиян с востребованной учетно-воинской специальностью и боевым опытом привлекут для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной операции.

Ранее портал «Объясняем.рф» рассказал об условиях кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей.

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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