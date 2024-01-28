Спецоперация 28 января 2024, 20:14 Выступление Чичериной для солдат в зоне СВО попало на видео Минобороны: Юлия Чичерина спела для штурмовиков в зоне спецоперации

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Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Чичерина исполнила композиции из старого репертуара, ставшие народными шлягерами, а также новые композиции, написанные в период проведения СВО», — отметили в ведомстве.

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Как добавили в Минобороны, подобные концерты поднимают боевой дух военных, а также мотивируют их выполнять поставленные задачи.

Певица Юлия Чичерина активно поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. В интервью«Газете.ru» она рассказывала, что долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу и все это время люди жили в постоянном страхе из-за киевских нацистов, но гордиев узел удалось разрубить.

Чичерина устроила концерт в зоне спецоперации как альтернативу «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певица заявила, что их мероприятие — «камуфляжное», все по форме.