Спецоперация 28 апреля 2023, 08:20 Высших офицеров ВСУ и наемников ликвидировали ракетным ударом в Николаеве РИА «Новости»: 20 украинских и иностранных офицеров ликвидировали в Николаеве при ударе Пресс-служба Минобороны

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Судостроительный завод в Николаеве атаковали в ночь на 27 апреля. В результате этого порядка 20 высших украинских и иностранных офицеров, проводивших там совещание, были уничтожены. Об этом РИА «Новости» заявил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.

«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные», — рассказал он.

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По его словам, удар выполнили крайне профессионально. Лебедев отметил, что атака велась в тот момент, когда украинские военнослужащие проводили встречу с англоговорящими коллегами. При этом координатор подполья затруднился сказать, из каких стран были иностранцы.

Он добавил, что после случившегося власти Николаева запретили местным жителям делать в этом районе фото или видео до 06:00 28 апреля. Собеседник агентства уточнил, что за это время украинские представители вывезли оттуда все свидетельства о нахождении в здании адмиралтейства офицеров.

Лебедев подчеркнул, что киевский режим официально не объявлял ни о каких потерях. Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал, что в ночь на 27 апреля в регионе прозвучали четыре взрыва.