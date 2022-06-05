Высокоточные ракеты ВКС поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили высокоточными ракетами пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

«За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал пресс-секретарь военного ведомства.

Также в Краматорске, Дружковке и Часов Яре в ДНР уничтожили заводские цеха, в которых ремонтировали и восстанавливали военную технику ВСУ, поврежденную в боях.

Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский МиГ-29.

На окраине Киева высокоточными ракетами уничтожили танки Т-72, поставленные украинским боевикам восточноевропейскими странами, а также другая бронетехника.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация также уничтожила более 350 украинских националистов и две установки «Град».

Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 189 самолетов, 1114 беспилотников, 3416 единиц бронетехники и 470 установок РСЗО украинских военных.