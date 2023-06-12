Спецоперация 12 июня 2023, 13:40 Высокоточное оружие России уничтожило места дислокации резервов ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по местам дислокации резервов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — передали в ведомстве.

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При попытке наступательных действий на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла свыше 120-ти бойцов, два танка, а также три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении за сутки российские военные уничтожили около 250-ти украинских боевиков, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийская установка «Акация», а также гаубицу Д-30.

Китайские политологи предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступление под давлением США. Американской стороне необходимо убедить своих союзников продолжить поставки оружия киевскому режиму. При этом власти видят, что никаких успехов у украинской армии нет.

Более того, тактика украинского командования больше напоминает «самоубийство». ВСУ потеряли много западной техники, но продолжают «распыляться». Российская армия успешно отражает атаки противника.