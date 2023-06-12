12 июня 2023, 13:40
Высокоточное оружие России уничтожило места дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС РФ ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — передали в ведомстве.
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При попытке наступательных действий на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла свыше 120-ти бойцов, два танка, а также три боевые бронированные машины.
На Запорожском направлении за сутки российские военные уничтожили около 250-ти украинских боевиков, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийская установка «Акация», а также гаубицу Д-30.
Китайские политологи предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступление под давлением США. Американской стороне необходимо убедить своих союзников продолжить поставки оружия киевскому режиму. При этом власти видят, что никаких успехов у украинской армии нет.
Более того, тактика украинского командования больше напоминает «самоубийство». ВСУ потеряли много западной техники, но продолжают «распыляться». Российская армия успешно отражает атаки противника.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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