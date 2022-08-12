Высокопоставленный украинский военный раскрыл секретные планы ВСУ журналистам

Высокопоставленный украинский военный попал в поле зрение СБУ. Силовики заподозрили его в раскрытии секретных данных о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Замглавы украинского Минобороны Анна Маляр заявила в Facebook*, что военный якобы допустил утечку во время одного из интервью.

«Информация <…> по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения ВСУ, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — написала она.

С каким именно изданием беседовал подозреваемый, Маляр уточнять не стала. СБУ уже начала проверку случившегося. Минобороны вместе с ведомством начало работу над противодействием утечки важной военной информации через СМИ и другие публичные каналы.

По версии украинской прессы, речь может идти о генерал-майоре Дмитрии Марченко. В интервью «РБК Украина» он рассказывал о планах ВСУ ударить по мосту через Каховское водохранилище.

Еще одним кандидатом на проверку СБУ назвали генерала ВСУ Сергея Кривоноса. На прошлой неделе его беседу с «Радио НВ» как раз раскритиковала Маляр.

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