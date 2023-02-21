Спецоперация 21 февраля 2023, 09:08 Высокопоставленных европейских чиновников заметили в Краматорске Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: чиновники из Европы прибыли в Краматорск Сайт президента Украины

Читать 360tv в

В Краматорск прибыла группа высокопоставленных европейских и украинских чиновников и офицеров Министерства обороны Украины — всего около 10 человек. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Охраной «гостей» занимается спецподразделение СБУ. По данным Марочко, группа чиновников передвигается на трех тонированных бронированных машинах. Группу сопровождают две машины ДПС. С «англоязычными гражданами в гражданской одежде» заметили переводчиков.

Реклама

Ранее Марочко сообщал, что на подконтрольных боевикам территориях — в Славянске. Краматорске и Красном Лимане — усилился террор местных жителей. На улицах становится больше совместных патрулей МВД, СБУ и военных, силовики врываются в дома под предлогом проверки документов и ищут «шпионов», а также тех, кого называют коллаборантами. При этом к людям применяют физическое насилие и запрещенные методы психологического воздействия.

Реклама