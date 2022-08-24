Действия президента Украины Владимира Зеленского и поведение США спровоцировали украинский конфликт, заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис. В статье для издания 19FortyFive он напомнил, что президент Владимир Путин не раз предупреждал о недопустимости расширения НАТО на восток.

«Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать», — отметил Дэвис.

Автор статьи напомнил о речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский президент заявил о недопустимости расширения НАТО на восток. По мнению Дэвиса, в декабре прошлого года Путин дал Западу «последний сигнал».

Днем в среду президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости. Он объявил о выделении военной помощи почти на три миллиарда долларов. По словам главы государства, ВСУ смогут приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы к ним.