Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Власти Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля мая. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту», — написал глава региона.

Также Гладков призвал местных жителей сохранять бдительность и внимательно смотреть за происходящим вокруг себя.

«Убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой», — добавил он.

Высокий уровень террористической опасности ввели в регионе 11 апреля из-за серии нападений со стороны Украины, но с тех пор неоднократно продлевали. В частности, ВСУ ударили по нефтебазе в Белгороде, обстреливали села Головчино и Журавлевка.