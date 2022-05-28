На сайте RТД, а также на RuTube стала доступной для просмотра вторая часть фильма «Битва за свободу». Об этом написал RT.

Во второй части кинокартины рассказывается о жизни российских солдат на передовой во время специальной операции по защите народа Донбасса. Также в ней можно услышать истории солдатских фронтовых будней, о том, как они проводят досуг и отдыхают.

В фильме показано отношение мирных жителей освобожденных от неонацистов территорий к украинским боевикам.

Первая часть фильма вышла накануне вечером. В ней рассказывалось о работе российских войск, подразделений Народной милиции Луганской и Донецких Народных Республик, а также о чеченском спецназе «Ахмат».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с оружием НАТО, которое бросили украинские нацисты. По его мнению, альянс попусту заставляет трудиться грузчиков для перевозки вооружений.