Вышел за ягодами и погиб от осколка. Житель Макеевки стал жертвой очередного обстрела со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по мирному населению Макеевки. Один из местных жителей погиб от осколка снаряда, когда вышел во двор за ягодами. О смерти мужчины корреспонденту «360» Люсе Александровой рассказала его жена.

«Меня не было дома. Они с моим братом пошли к соседям порвать шелковицу. Они даже не слышали ничего, не было никакого гула. <…> Видно, что-то падало, зацепилось, у нас там старые деревья, и рассыпалось на мелкие части. Они упали в обминку», — поделилась женщина.

Ее брат отделался лишь царапиной, а мужу осколок снаряда попал в бедро. Рану перетянули, чтобы остановить кровотечение, но это не помогло.

«Медики сказали, что они все правильно сделали, но человека нет. Скорая приехала буквально через 10 минут. Они его перевернули и сказали, что все», — рассказала жена погибшего.

Бойцы ВСУ обстреливали Макеевку на протяжении всего вторника, 21 июня. Вечером штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате атаки пострадали не только взрослые, но и дети. В больницы из-за обстрелов попали две девочки и мальчик.