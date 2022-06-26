Вышедшие с «Азота» заявили о возможном нахождении на предприятии еще сотен мирных жителей

Некоторые вышедшие с территории предприятия «Азот» в Северодонецке люди, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных. Об этом рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Эвакуация мирных жителей из помещений «Азота», как написал Мирошник в своем в Telegram-канале, из-за обстрелов из Лисичанска временно приостановлена. Как отметил посол ЛНР, «после зачистки промзоны „Азота“ союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители».

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей», — написал Мирошник.

Эвакуация людей продолжится, «как только позволит безопасность», пояснил Мирошник.

Подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк. Под контролем также находятся поселки Боровское, Вороново и Сиротино. Это не позволит противнику проникнуть на территорию предприятия «Азот», чтобы создать там очаг сопротивления.