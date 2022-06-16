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    16 июня 2022, 07:23

    Вырвавшиеся с комбината «Азот» женщины заявили об иностранных наемниках на заводе

    Александр Иванов

    Много иностранных наемников остается на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживается украинскими боевики. Об этом РИА «Новости» сообщили мирные жители, которые смогли вырваться из бомбоубежища завода.

    Вырвавшиеся с комбината «Азот» женщины заявили об иностранных наемниках на заводе

    Анна и ее невестка Алина вместе со своими детьми находились в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» на протяжении двух месяцев с 5 апреля. Они вынуждены были жить там, поскольку в их дом попал снаряд. Анна обратила внимание на заводе на иностранных боевиков.

    «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала женщина.

    Иностранцы, а также украинские силы не разрешали обычным людям выходить из убежища.

    «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», — вспомнила Анна.

    Ее родственников, которые хотели привезти продукты, на «Азот», не впускали. Однако 10 июня женщинам удалось выбраться с комбината, так как внимание боевиков ослабло.

    «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», — рассказала Алина.

    Женщины сообщили, что шли с завода пешком, вместе с детьми. Сейчас они все живут в селе Новая Астрахань.

    Бои за Северодонецк продолжаются с начала мая. Глава Минобороны Сергей Шойгу на прошлой неделе заявил о полном освобождении жилых кварталов города.