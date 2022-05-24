Вырвать ядовитое жало с Запада у Украины

Украинские националистические батальоны в Донбассе постепенно сдают боевые позиции и отступают вглубь страны. Освобождение Луганской Народной Республики не за горами, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Скорое освобождение

Думаю, что мы уже на границе Луганской Народной Республики, там осталось захватить пару городов, где идут активные боевые действия и украинские бандитские батальоны сдают свои позиции и уходят оттуда. С Донецком чуть сложнее, там больше территории занято нацистами. Думаю, что пару недель — и освобождение завершится. Но думать в Москве и происходящее на поле боя — разные понятия.

Мы никуда не торопимся, это не гонка «Формулы-1», мы шаг за шагом освобождаем землю от нацистов

Источник фото: РИА «Новости»

Очистить от нацизма

Нужно понимать, что когда мы освободим ЛНР и ДНР от нацистов, это не гарантия, что по республикам не продолжат стрелять с территории остальной Украины.

Нужно освобождать дальше те области, которые примыкают к границам Донбасса: Запорожскую, Харьковскую и Сумскую

Одна из наших важнейших задач — освобождение Николаевской и Одесской областей, это отрезание Украины от Черного моря, от портов на побережье и прокладывание сухопутного пути из Донбасса в Приднестровье. Ранее такой границы у нас не было, она позволит проводить ротацию воинских частей, и в Приднестровье люди будут уверены, что Россия всегда придет на помощь. Нынешние условия создают сложность в поддержании там мирного процесса.

Источник фото: РИА «Новости»

Гнездо фашистов

Потом будем смотреть, что дальше. Поляки хотят захватить Западную Украину под тем или иным соусом, не в наших интересах оставлять им ее.

Появление польских граждан на Западной Украине будет для нас раздражающим моментом

Западная Украина — территория, которую освобождала Россия, не думаю, что мы готовы согласиться, чтобы Львовская и Ивано-Франковская области, Закарпатье стали частью Польши. Поэтому все зависит от решений Кремля, Генштаба и Минобороны, а также от ресурсов, которых у нас хватит для этих задач. Задачи демилитаризации и денацификации никто не снимал, только заняв всю территорию Украины, можно решить их. Нужно лишить Украину ядовитого жала, которым она отравляет население, мучает и издевается. Они сосредоточены по всей Украине, но на Западе — гнездо украинского фашизма.

Уничтожение «Бука-М1» — задача ВС РФ

Система «Бук-М1» — это система ПВО среднего радиуса действия, она может сбивать воздушные цели до 20 километров, самолеты и так далее. Этот тот комплекс, который сбил малайзийский Boeing MH-17. Сколько их осталось на Украине, трудно сказать. Минобороны говорит, что около 300 ЗРК у ВСУ уже уничтожено. Не думаю, что у Украины много таких комплексов, ее небо контролирует российская авиация. Также у нее есть комплексы С-300. Но все равно «Бук-М1» — это грозное оружие, его могут применять против вертолетов и самолетов, так что борьба с ним — одна из задач российских ракетчиков.

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Россия царит в небе над Украиной

На Украине остались старые самолеты Миг-29 и Су-27, у них нет современных самолетов. Это все, что осталось от советского времени. Думаю, самолетов остались считаные единицы. По информации Минобороны, мы уже сбили больше 100 воздушных судов. Сравнивать Миг-29 с современными самолетами бессмысленно.

На Украине все это находится в запущенном состоянии, не осталось комплексов, способных управлять авиацией в небе

Сравнивать наши самолеты с украинскими <…> Мы слышим доклады, что украинские самолеты сбиваются. Несколько штук у них осталось, но думаю, что они погоды не делают.