Вырвала себе право на жизнь, но ее отняли. Донецк скорбит о девочке, которую разорвало при обстреле

Девочке, погибшей накануне при обстреле Донецка, было всего 10 лет. Ее звали Вероника. Всего год назад она после нескольких лет лечения смогла справиться с анемией крови, но ее жизнь трагически оборвалась. Причастных к обстрелу города будет устанавливать СК, мать погибшей и ее бабушка с дедушкой убиты горем.

Не успела добежать до дома

Семья Вероники живет в доме на улице Челюскинцев в частном секторе. Здесь нет высоток, соседи знают друг друга, поэтому детей отпустили погулять вечером около дома. Раньше здесь не случалось прилетов, поэтому взрослые не предполагали, что такое может произойти.

Дедушка девочки рассказал, что тело ребенка буквально разорвало на несколько частей. Она гуляла с другом, но не успела забежать домой, когда прилет снаряд.

«Мою внучку разорвало на три части. Не добежала домой. Вот здесь бежала. Возле лавки тапочки остались», — рассказал мужчина в комментарии RT.

Мама погибшей в слезах добавила, что дочь хотела забежать, чтобы причесаться. В итоге они обнаружили ее останки на улице. Соседка, которая слышала звуки взрыва, выбежала наружу и увидела, что одна нога девочки лежит возле палисадника, вторая — возле калитки.

«Она одна у меня была, одна. Которую я берегла, как могла. Напополам тело. Это что», — говорила мать Вероники, рыдая.

Бабушка девочки Светлана Викторовна поделилась, что просила дочь приехать к ней вместе с ребенком.

«Бабушка я родная внучки своей, которая вчера погибла. Десять лет. Кому что сказать, где слова найти? Кто мне ее вернет? Я вчера только просила: „Доча, забери детей, приезжай ко мне“. Это было десять утра, а в пять часов вечера это уже случилось», — сказала она в слезах.

Борьба с анемией

Писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал, что Вероника несколько лет болела — у нее диагностировали анемию крови. Ребенок боролся с ней и смог выиграть. Помог в этой схватке фонд «Доктора Лизы».

«Она выборола право на жизнь, и эту жизнь оборвал украинский снаряд <…> Она больше никогда не обнимет маму, не увидит любимую куклу, не услышит школьный звонок», — написал Дубовой в своем Telegram-канале.

Там же он опубликовал несколько снимков Вероники. На одном из них она улыбается с двумя кубками в руках, на другом — стоит в вертикальном шпагате. Девочка занималась танцами и успела добиться хороших результатов. Впереди у талантливого ребенка была целая жизнь, полная возможностей, но 5 июля все перечеркнуло.

«Наши дети продолжают гибнуть под обстрелами укронацистов. Сегодня днем их снарядом зверски убило десятилетнюю девочку. Ее останки собирали бойцы МВД ДНР. Взрослые мужчины не могли сдержать слез <…> Аллея Ангелов Донбасса пополнилась еще одним ребенком», — сказал после случившегося мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В СК РФ заявили, что расследуют гибель Вероники и установят личности украинских силовиков, причастных к ее убийству.