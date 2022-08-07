Президент Украины Владимир Зеленский решил выпустить на свободу заключенных с боевым опытом. Такую мобилизацию жестко раскритиковала журналистка Эша Кришнасвами в своей статье для американского издания Grayzone.

Автор статьи напомнила, что Зеленский освободил из тюрьмы бывшего командира нацбатальона «Торнадо»* Руслана Онищенко. Она назвала бойца и его соратников зверями, а не людьми.

«Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам», — подчеркнула Кришнасвами.

Она добавила, что нацбатальон стоит за такими отвратительными преступлениями, которых не случалось со времен Второй мировой войны. По словам журналистки, украинские батальоны кишат закоренелыми преступниками и неонацистами.

«Сейчас Зеленский выпускает „зверей“ из их клеток под предлогом боевых действий», — заявила она.

Кришнасвами отметила, что такое решение украинских властей продлевает фактическую безнаказанность бойцов нацбатальонов.

* «Торнадо» — террористическое образование.