Спецоперация 19 мая 2023, 13:40 Выполнение целей СВО поможет пресечь распространение неонацизма — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев: СВО пресечет распространение неонацизма РИА «Новости»

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Выполнение Россией целей специальной военной операции на Украине (СВО) сможет пресечь угрозу распространения неонацизма во всем мире. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«Достижение определенных президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма», — сказал он.

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По словам секретаря Совбеза, выполненные задачи также поспособствуют построению справедливого миропорядка и безопасности.

Ранее Патрушев говорил, что США и их союзники напрямую вовлечены в конфликт на Украине. Более того, американская сторона ответственна за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Террористические действия киевский режим совершает при координации Соединенных Штатов.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру. США не осудили ужасные слова представителя украинской власти.