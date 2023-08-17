Спецоперация 17 августа 2023, 00:10 Выплаты за уничтоженную западную технику ввели в Запорожской области Балицкий: в Запорожской области ввели выплаты за подбитую западную технику РИА «Новости»

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В Запорожской области будут доплачивать бойцам за подбитую западную технику. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

По его словам, бойцы из противотанково ракетного комплекса «Корнет» подбивают очень много иностранной техники. За это военные получают деньги.

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«У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет», — подчеркнул Балицкий.

Также он назвал переданную Вооруженным силам Украины технику с Запада барахлом. Как отметил врио губернатора Запорожской области, с точки зрения работоспособности европейское вооружение отвратительно. Оно подходит для оборонительных действий, но не для атаки. Балицкий добавил, что западные танки настолько хлипкие, что могут выйти из строя при помощи мины, сообщили «Известия».

Он заверил, что выстроенную в Запорожской области линию обороны отечественных войск никто не сможет прорвать. Этот факт уже осознали как американцы, так и англичане, добавил Балицкий.