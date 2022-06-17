Выплаты соцпособий жителям Херсонской области из бюджета ВГА начнутся в конце июня

Новое правительство Херсонской области — военно-гражданская администрация (ВГА) — начнет выплачивать пенсии и другие соцпособия уже в конце июня. Об этом написали авторы Telegram-канала текущих властей региона.

«В рамках оказания помощи Херсонской области были проработаны вопросы организации процедуры пенсионных и других социальных выплат, предусмотренных законодательством. Ожидается, что выплаты начнутся в конце июня», — сообщили они.

О старте выплат сообщили по итогам визита замминистра труда и социальной защиты России Алексея Вовченко и заместителя председателя правления ПФР Евгения Писаревского.

Размер и порядок выплат пока не уточняется. Авторы Telegram-канала ВГА Херсонской области сообщили о решении сформировать новую базу пенсионеров и бюджетников. По их словам, прежние руководители региона разрушили социальный и пенсионный механизмы.

Во время визита в Херсонскую область Вовченко отметил, что для региона вопросы социального блока на данный момент являются ключевыми. Также он пообещал поддержку местным властям на этапе нормотворчества.