Важное 08 ноября 2022, 09:01 Выплаты мобилизованным придут раньше срока — Минобороны России Минобороны России: выплаты мобилизованным в ноябре придут раньше РИА "Новости"

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Призванные по частичной мобилизации россияне в этом месяце получат выплаты раньше обычного. Их начнут перечислять после 8 ноября, сообщил в интервью представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

«Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», — сказал он.

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Обычно деньги переводят с 10-го по 20-е число следующего месяца. То есть за октябрь мобилизованные должны были получить довольствие с 10-го по 20-е ноября. Однако на этот раз деньги начнут приходить на два дня раньше.

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Сергей Микищенко добавил, что за полный месяц военнослужащий получит 195 тысяч рублей. Если он провел на службе меньше 31 дня, довольствие пересчитают пропорционально количеству отработанных дней.

Он добавил, что 195 тысяч рублей — минимальная сумма. Деньги переведут на расчетный счет, номер которого подал мобилизованный. Однако можно оформить доверенность и переводить их сразу на счет родственников.