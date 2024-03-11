Спецоперация 11 марта 2024, 16:47 Выплату в 5 млн в случае гибели на СВО распространили на гражданский персонал Минобороны Путин указом распространил выплату в случае гибели на СВО на персонал Минобороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели на СВО распространили на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В указе уточнили, что речь идет о гражданском персонале ВС России, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС, а также некоторых служащих федеральных государственных органов.

Реклама

Помимо этого, указ президента предусматривает выплату в размере три миллиона рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.

Ранее аналогичные выплаты назначили в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников СВО.

Также 11 марта глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о распространении права на получение единовременной выплаты взрослым детям участников спецоперации в случае их гибели.