Спецоперация 12 ноября 2022, 07:58 «Вынес из-под обстрела раненых». Старший сержант сдержал натиск ВСУ и спас товарищей Минобороны РФ: старший сержант Залимбек Шагиров в бою вынес из-под обстрела троих бойцов

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Российский старший сержант Залимбек Шагиров стал героем спецоперации на Украине. Благодаря его мужеству и героизму, была обнаружена и разгромлена украинская диверсионно-разведывательная группа, а раненые однополчане спасены. О подвиге бойца в зоне СВО рассказало министерство обороны России.

«Невзирая на огонь противника, старший сержант Залимбек Шагиров сдержал натиск противника и спас товарищей», — отметили в военном ведомстве.

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Старший сержант вместе со своими бойцами выполнял боевую задачу по охране района расположения российских войск. Вдруг он обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Противник был вооружен стрелковым оружием и гранатометами. По радиосвязи Залимбек Шагиров оперативно доложил командованию информацию о боевиках и открыл огонь на поражение.

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В ожесточенном бою старший сержант вынес из-под обстрела троих тяжелораненых бойцов. Он эвакуировал их в безопасное место, а сам продолжил вести огонь по группе боевиков.

Благодаря мужеству, героизму и отваге Шагирова, группе охранения удалось сдержать натиск многократно превосходящих сил противника. Прибывшее подкрепление ВС РФ провело контрнаступление и уничтожило украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, как рядовой Александр Казиханов обнаружил и разгромил пулеметный расчет ВСУ.