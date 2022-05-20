Вылеты Ми-28 в зоне спецоперации попали на видео

Экипажи вертолетов Ми-28 Вооруженных сил России регулярно совершают вылеты в рамках спецоперации на Украине. Один из летчиков получил орден Мужества. Телеканал «Звезда» поделился кадрами вылета.

Большинство боевых задач экипажи Ми-28 выполняют вместе с Ка-52 и Ми-8. На видео, которым поделился телеканал, попала выработка боезапаса «Ночной охотник».

В начале вертолеты заправляют ракетами. Ми-28 может выпускать управляемые и неуправляемые боеприпасы. Также перед вылетом вертолеты отправляют на дозаправку и полноценную техническую проверку. На это у военных летчиков должно уходить около часа. Наземное обслуживание Ми-28 происходит круглосуточно.

Журналист телеканала Алексей Бородкин сказал, что съемки проходили в обеденное время. К этому моменту экипажи уже совершили три вылета.

Также на видео попал выпуск ракеты по цели. По словам журналистов «Звезды», это был удар по бронетехнике противника.