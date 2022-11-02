Вылазки украинских войск пресекли в Донбассе | 360°

02 ноября 2022, 02:33
Вылазки украинских войск пресекли в Донбассе
Представитель ЛНР Мирошник: ВС РФ пресекли вылазки украинских солдат в Донбассе
Военнослужащие ВС России пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, сообщил в Telegram-канале глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка „просачивания“ тоже не удалась», — написал он.
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По словам Мирошника, украинские военные отошли в сторону Серебрянки. Российская артиллерия нанесла удары в Кременском и Сватовском направлениях, уничтожив бронетехнику.
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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед союзных войск на Марьинском направлении. Однако на Краснолиманском направлении ситуация остается по-прежнему сложной.
По данным Минобороны России, ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Российские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре. В зону спецоперации отправлены почти 90 тысяч мобилизованных. Россияне, которые проходят срочную службу, не пополнят ряды резервистов в зоне СВО.
Специальная военная операция РФ на Украине
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