Спецоперация 02 марта 2024, 21:26 «Выявили наблюдательные пункты». Стали известны подробности штурма Тоненького Боец Шмель: российская армия нанесла удары по позициям ВСУ перед штурмом РИА «Новости»

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Штурм села Тоненького к западу от Авдеевки в ДНР начался с точечных артиллерийских ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА «Новости» оператор разведывательного БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Шмель.

По словам бойца, российские вооруженные силы с помощью разведывательных беспилотников выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника. Эти данные операторы БПЛА передали артиллеристам.

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«Наши артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по выявленным позициям врага, тем самым значительно облегчив штурм данного украинского укрепрайона», — рассказал российский офицер.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что вооруженные силы России взяли под контроль Тоненькое. По его данным, флаг в центре села повесила Первая Славянская гвардейская бригада. Хотя ВСУ на удержание поселка бросили свои лучшие части: 79-ю аэромобильную и 5-ю механизированную бригады.