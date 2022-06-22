Госдеп США заявил, что Россия отвергла все выходы из ситуации на Украине

У России есть не один выход из ситуации на Украине, однако пока власти РФ не воспользовались ни одним из них. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По ее словам, до начала спецоперации Запад был готов учитывать интересы России в сфере безопасности.

«Как я говорила, мы занимались очень интенсивной дипломатией — НАТО и я лично с российскими коллегами, — чтобы сказать: „Да, мы понимаем, что у вас имеются некоторые законные обеспокоенности в сфере безопасности, и вот множество способов, при помощи которых мы можем заняться ими“», — процитировал Шерман ТАСС.

Однако президент России Владимир Путин «пока не принял решение воспользоваться ни одним из этих „съездов с дороги“», добавила первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.

Она поделилась мнением о том, что продолжение спецоперации на Украине не в интересах России. Дипломат добавила, что в ближайшие дни G7, НАТО и ЕС на встречах будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

«Уверена, <…> будут обсуждения, чтобы попытаться сделать все возможное, дабы побудить его (Владимира Путина — прим. ред.) сделать тут правильный выбор», — сообщила Уэнди Шерман.