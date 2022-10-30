Выход украинских сухогрузов из портов по зерновой сделке приостановили | 360°

Важное 30 октября 2022, 18:23 Выход украинских сухогрузов из портов по зерновой сделке приостановили Минобороны Турции: в связи приостановкой России зерновой сделки суды не выйдут из портов РИА "Новости"

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Выход украинских сухогрузов из черноморских портов временно прекратили в связи с решением России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.

«Призываем всех участников продовольственного соглашения избегать действий, способных негативно повлиять на механизм вывоза продовольствия с Украины», — подчеркнули в ведомстве.

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Турецкое Минобороны отметило, что проводит переговоры со всеми участниками соглашения для урегулирования ситуации. В настоящее время российские представители в Совместном координационном центре находятся на своих рабочих местах.

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«Досмотр прибывших в Стамбул сухогрузов продолжим в воскресенье и понедельник», — добавили в оборонном ведомстве Турции.

Накануне Минобороны России сообщило, что украинские боевики атаковали в бухте Севастополя корабли, которые контролировали безопасные коридоры прохода украинских сухогрузов. В связи с этим участие в сделке приостановлено на неопределенный срок.

Представитель НАТО Онана Лунгеску призвала Россию возобновить действие продовольственного соглашения. По ее словам, страна использует продовольствие в качестве оружия.