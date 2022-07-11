Выгорел дотла. Появились кадры с украинским БТР после удара «Корнета»

Телеканал «Звезда» показал на видео последствия удара из российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет» по украинскому бронетранспортеру. Кадры появились в Telegram-канале.

Судя по ним, от БТР осталась груда металла.

«Здесь по всему лесу были расставлены или замаскированы бронетранспортеры и рядом оборудовано укрепление для личного состава, вырыты траншеи. Эти БТР даже не успели сдвинуться с места», — пояснила корреспондент «Звезды».

Машина, которая попала в кадр, после удара из «Корнета», судя по всему, моментально вспыхнула, поскольку в ней был полный комплект боезапаса. За минуты она выгорела дотла.

Ранее Минобороны России также продемонстрировало на видео работу ПТРК «Корнет». Беспилотник зафиксировал, как мобильный расчет противотанкового ракетного комплекса получил координаты замаскированной боевой позиции украинских военных на заброшенном предприятии, развернул вооружение и уничтожил огневую точку противника.