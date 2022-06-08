Украинские военные во время боевых действий занимают организованные мирными людьми убежища и базируются там сами. Об этом рассказал «360» российский военнослужащий с позывным Радист.

По его словам, в одной из деревень в подвале местной школы местные организовали убежище для детей.

«Организовали спальные места, создали запасы еды <…> чтобы в случае боевых действий укрыть в подвале детей, чтобы они смогли там пересидеть, переждать в безопасности», — пояснил российский военнослужащий.

Однако в процессе отступления подразделения «Правого сектора»* выгнали местных жителей и детей из подвала, и сами заняли его, рассказал Радист. Возле школы боевики разместили свою боевую технику.

Как отметил российский военнослужащий, территория, по которой ехала их машина, до сих пор обстреливается, поэтому здесь не всегда безопасно.

Обстрелу со стороны украинских военных подвергаются не только военные, но и гражданские, а также гуманитарные грузы.

«Гуманитарные колонны, у украинцев нет различий — военные или гражданские — они стреляют по всем», — ответил Радист на вопрос о том, обстреливают ли ВСУ гуманитарные грузы.

Украинские военные не прекращают обстрел жилых кварталов Донецкой Народной Республики. Съемочная группа «360» до этого уже оказалась в паре сотен метров от огня со стороны ВСУ. Как позже выяснилось, в 200 метрах от съемочной группы «360» в Донецке упали пять снарядов калибром 122. Звуки взрывов раздались прямо во время записи репортажа.

* «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.