Спецоперация 31 мая 2023, 07:17 «Выглядело отчаянно». Боец группировки «Юг» рассказал о странном поведении солдат ВСУ Российский снайпер рассказал журналистам о странном поведении солдат ВСУ РИА «Новости»

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У боевиков ВСУ иногда отсутствует инстинкт самосохранения — возможно, они уже отчаялись или находятся под действием каких-то веществ. Об этом РИА «Новости» сообщил снайпер группировки ВС России «Юг».

Он вспомнил случаи, когда солдат украинской армии выходил без брони и оружия «и просто шел». Снайпер назвал такое поведение ненормальным.

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«Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное», — предположил он.

Украинские пленные не раз признавались, что среди мобилизованных в ВСУ есть те, кто употребляет запрещенные препараты. В конце марта один из военнопленных сообщил, что его мобилизовали, невзирая на две судимости за хранение наркотиков, и добавил, что в рядах украинских войск многие плотно «сидят на наркотиках», причем им их даже выдают по «так называемой программе замещения».

Нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с «360» пояснил, что наркотики позволяют боевикам ВСУ чувствовать себя неуязвимыми и идти в самые горячие точки. При этом у них формируются зависимость и психозы, они «теряют границы».