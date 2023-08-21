21 августа 2023, 08:49
Выдачу удостоверений участникам СВО в упрощенном порядке предложили в Минобороны
Минобороны предложило выдать удостоверения участника боевых действий в упрощенном порядке
Министерство обороны предложило выдавать удостоверения участников боевых действий задействованным в проведении спецоперации военнослужащим в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект уже отправили на общественное обсуждение, сообщил «Московский комсомолец».
Действующий регламент получения удостоверения участника боевых действий предписывает выдавать его после подачи письменного заявления.
Реклама
В ведомстве решили упростить процедуру и выдавать удостоверения в беззаявительном порядке после подписания соответствующего приказа.
Основание для выдачи удостоверения станет наличие у уполномоченных органов необходимым документов, подтверждающих участие военнослужащего в СВО.
Также ранее Минтруд предложил назначать выплаты участникам спецоперации без подачи заявления в социальные органы. В настоящее время они могут заявить на выплаты письмом через «Почту России», в отделениях МФЦ или Социального фонда, а также через портал Госуслуг.
Минобороны РФ
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама