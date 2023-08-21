Спецоперация 21 августа 2023, 08:49 Выдачу удостоверений участникам СВО в упрощенном порядке предложили в Минобороны Минобороны предложило выдать удостоверения участника боевых действий в упрощенном порядке РИА «Новости»

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Министерство обороны предложило выдавать удостоверения участников боевых действий задействованным в проведении спецоперации военнослужащим в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект уже отправили на общественное обсуждение, сообщил «Московский комсомолец».

Действующий регламент получения удостоверения участника боевых действий предписывает выдавать его после подачи письменного заявления.

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В ведомстве решили упростить процедуру и выдавать удостоверения в беззаявительном порядке после подписания соответствующего приказа.

Основание для выдачи удостоверения станет наличие у уполномоченных органов необходимым документов, подтверждающих участие военнослужащего в СВО.

Также ранее Минтруд предложил назначать выплаты участникам спецоперации без подачи заявления в социальные органы. В настоящее время они могут заявить на выплаты письмом через «Почту России», в отделениях МФЦ или Социального фонда, а также через портал Госуслуг.