Первые пункты выдачи российских паспортов открылся в столице ДНР — Донецке. Об этом написали в Telegram-канале МВД республики.

«С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации», — сообщили представители ведомства.

Начальник отдела гражданства и взаимодействия миграционной службы МВД ДНР Ольга Рендоренко сообщила, что местные жители получают гражданство России в упрощенном формате.

Они прикрепили к публикации репортаж с первого пункта выдачи паспортов РФ. На них видно, что в организациях есть все необходимое для прохождения процедуры принятия гражданства России — от устройств для снятия отпечатков пальцев до помещения для принесения присяги.

После вручения паспортов жителям ДНР поздравляют со вступлением в новый статус и желают мирного неба над головой.

«Я стал гражданином большой и сильной страны», — поделился радостью один из посетителей пункта выдачи российских паспортов.