Канцлер ФРГ заявил, что РФ не оставила Германии выбора в вопросе поставок оружия Украине

Российские власти не оставили Германии другого выбора, кроме как поставлять вооружение Украине. Об этом на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, написал ТАСС.

«Берлин продолжит помогать Украине. Президент Путин не оставил нам иного выбора», — заявил Шольц.

Ранее канцлер сообщал, что санкции с России снимут только после разрешения со стороны Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что обсуждение вопроса об отмене антироссийских ограничений возможно лишь после вывода войск с украинской территории.

В конце апреля в Германии прошел опрос о деятельности Шольца на посту канцлера, его работу позитивно оценили лишь 39% респондентов. Это рекордно низкий рейтинг политика за время нахождения на посту.