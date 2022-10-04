Спецоперация 04 октября 2022, 09:33 Поделиться Telegram

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Viber «Выбивали врага из его окопов». Танкист — о бое против ВСУ Танкист Чураков рассказал, как помог мотострелковому подразделению захватить рубеж Минобороны РФ

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Танковый батальон помог мотострелковому подразделению взять выгодный рубеж в ходе спецоперации на Украине. Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» рядовой Андрей Чураков рассказал о бое, сообщили «Известия».

Мужчина родом из Архангельской области отправился в зону боевых действий по собственной инициативе еще до объявления частичной мобилизации, в начале сентября. Танковый батальон, в котором он служит, состоит из таких же добровольцев.

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За несколько недель Андрей Чураков успел принять участие в нескольких боях против украинских войск и даже отличиться. Во время одного из выездов его экипаж уничтожил огневые точки и укрепления, благодаря чему мотострелковое подразделение успешно атаковало и взяло под контроль выгодный рубеж.

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«Ходили в наступление, выбивали врага из его окопов. Потом уже обычный бой, стандартный», — рассказал механик-водитель танка.

В регионах началась подготовка мобилизованных бойцов. Минобороны России показало учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота в Калининградской и Западного военного округа в Ленинградской области.

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