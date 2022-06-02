«Вы должны быть живы». Беженец из Мариуполя рассказал о спасении бойцами ДНР

Житель Мариуполя рассказал, как его и других мирных спасли бойцы батальона «Восток». Некоторое время в ходе бомбежек военные ДНР вместе с гражданскими скрывались от снарядов, а затем организовали эвакуацию.

«Нас начали бомбить, мы спустились вниз. Группа „Восток“ жила вместе с нами. Выйти [из подвала] мы не могли из-за обстрелов. Они говорили, мол, мы за вас в ответе — вы должны быть живы. Они связались со своими, пригнали БТР и нас вывезли. Спасли нас ребята», — рассказал один из спасенных.

Сейчас людей поселили в пункте временного размещения.

«В ПВР около двух недель. Нас кормят, спим, лучшего не нужно. Мы живем», — отметил мужчина.

Он признался, что хочет вернуться в родной город. Мужчина уточнил, что из всей улицы в результате обстрелов целым остался только его дом.

«У меня единственный брат в Кривом Роге, туда не собираюсь, хочу в Мариуполь. В квартире выбиты все стекла. Люди снимали мне, когда ехали, мой дом. Он один остался целый. Один залет был при мне на первый этаж. И в другом подъезде вверх», — пояснил он.