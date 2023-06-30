Спецоперация 30 июня 2023, 04:03 ВВС Украины назвали источник данных о работе российской авиации ВВС Украины признали, что получают от Запада сведения о работе авиации России РИА «Новости»

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Украинские военные получают информацию о работе стратегической авиации России от партнеров с Запада. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Его процитировало издание Zaxid.net.

«Наши союзники постоянно поддерживают Украину», — отметил Игнат.

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Он добавил, что украинская армия обладает широким спектром радиолокационного оборудования. При этом он признал, что оборона от ракет с баллистическими траекториями все еще большая проблема для ВСУ. Игнат подчеркнул, что российские военные используют большое количество баллистических ракет. В связи с этим страны Запада «задумываются и на перспективу будут закупать мощные зенитные ракетные системы».

Ранее украинские военные признали, что барражирующие боеприпасы «Ланцет», применяемые Россией в зоне специальной военной операции, являются одной из главных угроз.