Еще один наемник из Франции умер на Украине из-за полученных ранений. Молодому человеку было 20 лет. О его смерти сообщила радиостанция RTL.

По информации радиостанции, наемник с марта был участником интернационального легиона, который сформировали в составе ВСУ. Мужчина получил ранения под Харьковом в начале июня. Жертвой обстрела тогда стал еще один французский наемник, написало РИА «Новости».

На сегодня на Украине продолжают находиться порядка 50 наемников из Франции. Участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и «солдаты удачи» (так еще называют наемников) из других стран. Несколько из них были взяты в плен после взятия завода «Азовсталь» в Мариуполе. Троих из них — двух британцев и марокканца — приговорили к смертной казни.

Сегодня стало известно, что еще одному пленному наемнику с «Азовстали» предъявили обвинения. Он является гражданином Швеции.