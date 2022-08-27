Второй энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети

Специалисты подключили к энергосети второй энергоблок Запорожской АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинской компании «Энергоатом».

Второй из прекративших работу 26 августа блоков, по данным Энергоатома, заработал в 21:25.

Утром пятницы компания сообщила об отключении от сети всех энергоблоков атомной электростанции в Энергодаре.

Днем пришло уведомление, что один из энергоблоков снова подключился к энергосети. Власти Энергодара опровергли информацию о полном отключении: из-за внештатной ситуации на станции автоматика отключила два энергоблока.

К аварийному отключению привело возгорание, которое возникло из-за обстрелов со стороны ВСУ. Пожар вызвал замыкание на линиях электропередач, сработала релейная защита атомной электростанции. После ликвидации пламени один энергоблок снова начал работать.