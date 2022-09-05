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(обновлено: 05 сентября 2022, 17:18)

ВСУ возобновили обстрел Запорожской АЭС

Власти Запорожья сообщили о трех ударах по территории ЗАЭС со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Запорожской АЭС. Об этом сообщили власти Энергодара в своем Telegram-канале.

Сообщается минимум о трех ударах по территории станции.

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«Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», — сказано в сообщении.

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Власти отметили, что радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Экстренные службы находятся в постоянной готовности на случай новых ударов.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что два специалиста миссии МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС. Делегация приехала к ЗАЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей миссии МАГАТЭ по ее территории. Членам делегации показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск.

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