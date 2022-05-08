ВСУ жмутся к морю из-за неудач на суше

Уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области — крупный успех. Для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. Ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника, заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Значение уничтожения командных пунктов

Основной оперативной единицей ВСУ является бригада. Она является самостоятельной оперативно-тактической единицей. С начала проведения спецоперации впервые поражен командный пункт бригады. Это говорит о том, что результаты нашей разведки стали более детальными. Противник не до конца тщательно выполняет скрытие вновь развертываемых командных пунктов.

В командном пункте бригады развертывают батальон связи в бригадном комплекте. Там разворачивают одну-две батареи ПВО, там находится определенный резерв, позволяющий с той или иной мобильностью выполнить ту или иную задачу. Это большой узел, уничтожение или осложнение управлением которым вносит большую дестабилизацию для противника.

Но, как правило, помимо командного пункта, разворачивается и запасный (или защищенный) командный пункт. В данном случае он отсутствовал, то есть средств и сил на развертывание у ВСУ не хватает. Поэтому уничтожение такого командного пункта бригады является крупным результатом и новостью номер один.

Удар по корвету

В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241. Это военно-морское судно ВМСУ. Уничтожение его говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей. Поэтому до момента их применения произошло адекватное воздействие наших средств поражения.

Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр. В вертолете могут находиться до 60–70 человек. Таким образом, уничтожение такой группировки тоже существенный успех. Минимум батальонную тактическую группу противник недосчитался.

Если взять средневзвешенные результаты по уничтоженной за сутки управляемой авиации, он несколько превосходит средний. Это говорит о том, что ремонтные базы противника так или иначе функционируют и уже появились результаты их работы, а также и ответная реакция наших ВС РФ на данные действия [в виде сбитых вертолетов и самолетов противника]. Вслед за этим может быть прослежено место расположения таких ремонтных баз с целью ликвидации.

Уничтожение двух пусковых установок С-300 тоже успех, дальность воздействия этих установок велика, поэтому уничтожение данного вида вооружения является приоритетным вопросом.

Активность вокруг острова Змеиный

Одной из причин, почему ВСУ начали разводить активность вокруг острова Змеиный, может быть то, что верховное командование украинской армии имеет возможность предположить, что та база по химическому оружию, которая там находится, имеет дополнительные источники, которые могут вызвать наш интерес [и дальнейшую публикацию]. Судя по всему, это наиболее вероятный побуждающий мотив их действий. С оперативно-тактической или тактической точки зрения этот остров не имеет какого-то серьезного значения. Если бы они еще имели на нем какое-то вооружение, но этого нет.

Это может носить и больше эмоциональный характер. Вместе с этим островом начинались их разные речевки, были псевдо нереализованные указы о признании группы военнослужащих погранвойск героями Украины, что не отвечает реальности.

Группировке ВС РФ противостоят украинские комплексные силы, которые включают в себя и вооруженные силы, и националистические подразделения, и территориальную оборону, которую в составе трех бригад комплектов уже привлекли на переднюю линию, а также наемников. Каждая из сторон путем сосредоточения основных сил пытается обозначить место предполагаемых активных действий.

Если грамотно выстраивать ту или иную логику организации боевых действий со стороны России, было бы логично неким перешейком отсоединить от моря, сделать сухой перешеек от ЛНР и ДНР до Крыма. То есть полностью отсечь, полностью отсечь возможность применения ВСУ морских группировок. У нас бы увеличились рокадные возможности (рокада — дорога, которая строится параллельно фронту, — прим. ред.). Это направление важно, интересно и по-прежнему будет востребовано.

Не будет секретом, что наверняка наша разведка выявляет места и время прибытия американского, английского, польского, германского тяжелого вооружения, чтобы нанести адекватные удары, уничтожить его до прибытия в район боевого применения. А комплекс С-300, кстати, может позволить прикрыть этот район, ведь цифра 300 говорит о том, что зона поражения составляет более чем 300 километров, это серьезный радиус боевого применения. Поэтому ликвидация таких ЗРК также имеет важное значение еще и с этой точки зрения.